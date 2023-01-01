Kingpin Bowling — это аркадная спортивная игра, созданная Frosty Pop. Боулинг еще никогда не был таким веселым и красочным! Прокладывайте себе путь по дорожке для боулинга и старайтесь избегать препятствий, таких как пролитая газировка, пончики, карандаши и многое другое! Ударьте все кегли подряд, чтобы активировать режим удара и накопить монеты. Готовы ли вы получить незабываемые впечатления от игры в боулинг? Стрелка влево/вправо — двигайтесь влево/вправо Kingpin Bowling — это аркадная спортивная игра, созданная Frosty Pop. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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