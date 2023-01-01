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Desert Worms

Desert Worms

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Соберите данные! Спасайтесь от червей! Как последний человек, оставшийся на этой пустынной планете, вы несете ответственность за сбор и сохранение последних фрагментов исследовательских данных, оставшихся после эвакуации людей. Но будьте осторожны! Гигантские агрессивные черви хотят вас схватить. Мчитесь по пыльной местности и избегайте скользких зверей, чтобы убедиться, что ваши данные в безопасности! Элементы управления: Клавиши со стрелками влево/вправо — управление Стрелка вверх — активировать усиление, если оно заряжено. Стрелка вниз — активировать приманку, если она заряжена. Пробел – перерыв

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Desert Worms, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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