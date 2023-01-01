Соберите данные! Спасайтесь от червей! Как последний человек, оставшийся на этой пустынной планете, вы несете ответственность за сбор и сохранение последних фрагментов исследовательских данных, оставшихся после эвакуации людей. Но будьте осторожны! Гигантские агрессивные черви хотят вас схватить. Мчитесь по пыльной местности и избегайте скользких зверей, чтобы убедиться, что ваши данные в безопасности! Элементы управления: Клавиши со стрелками влево/вправо — управление Стрелка вверх — активировать усиление, если оно заряжено. Стрелка вниз — активировать приманку, если она заряжена. Пробел – перерыв

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Desert Worms, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.