RoyaleBall.io — это многопользовательская игра, в которой вы должны стать последним выжившим мячом, чтобы выиграть. Вы попадаете на гигантскую арену с мячом, наполненную полезными предметами, препятствиями, ловушками и множеством соперников, которые стремятся остаться последними. Катайтесь, прыгайте, уклоняйтесь, подбирайте предметы и используйте их в своих интересах или просто избегайте всех. Делайте все возможное, чтобы победить! В любви и RoyaleBall.io все справедливо. Движение — WASDCamera — клавиши со стрелками влево/вправо. Использование предмета — клавиша со стрелкой вверх. Прыжок — клавиша пробела. RoyaleBall.io создан Келли Рэй Дж. Играйте в другие их игры на Poki: Chicken Sword: Ninja Master, Space. Ballz и Hole N' Fun.

Веб-сайт: poki.com

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