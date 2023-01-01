Go Kart Go! Ultra!

Запустите двигатели и приготовьтесь к картингу Go! Ультра! Выбирайте водителя с умом и мчитесь по Старому вокзалу, Центральному парку, шахте «Водяная мельница» и другим местам. Играйте в картинг, го! Ультра! На Poki собирайте звезды, чтобы разблокировать новых персонажей. Попробуйте режим гонок для двух игроков и соревнуйтесь с друзьями. Выиграйте раунд в картинге Go! Ультра онлайн и заслужите полное право похвастаться! Элементы управления: Игрок 1 Клавиши со стрелками — управление Пробел - использовать предмет Shift — прыгать и дрейфовать З- Оглянись назад Esc/P — Пауза М — отключить звук Игрок 2 Клавиши WASD — управление Вопрос – Использовать предмет Вкладка - Прыгать и дрейфовать Э - Оглянись назад Esc/P — Пауза М — отключить звук О создателе: Xform Games базируется в Нидерландах и также является создателем Rally Point 5.

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