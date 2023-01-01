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Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Запустите двигатели и приготовьтесь к картингу Go! Ультра! Выбирайте водителя с умом и мчитесь по Старому вокзалу, Центральному парку, шахте «Водяная мельница» и другим местам. Играйте в картинг, го! Ультра! На Poki собирайте звезды, чтобы разблокировать новых персонажей. Попробуйте режим гонок для двух игроков и соревнуйтесь с друзьями. Выиграйте раунд в картинге Go! Ультра онлайн и заслужите полное право похвастаться! Элементы управления: Игрок 1 Клавиши со стрелками — управление Пробел - использовать предмет Shift — прыгать и дрейфовать З- Оглянись назад Esc/P — Пауза М — отключить звук Игрок 2 Клавиши WASD — управление Вопрос – Использовать предмет Вкладка - Прыгать и дрейфовать Э - Оглянись назад Esc/P — Пауза М — отключить звук О создателе: Xform Games базируется в Нидерландах и также является создателем Rally Point 5.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Go Kart Go! Ultra!, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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