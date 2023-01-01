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8Bit Fiesta

8Bit Fiesta

poki.com

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8Bit Fiesta — это многопользовательская игра на ловкость, созданная Frozen Dev. Выбирайте между множеством персонажей, бросайте вызов своим друзьям в различных мини-играх и докажите, что вы достойны титула «Король Фиесты». 8Bit Fiesta — это быстрый и динамичный локальный многопользовательский хаос, который будет развлекать вас и ваших друзей часами. Если вы не любитель мультиплеера, есть также одиночный режим с юмористическим сюжетом. Идите и проверьте все это! Выберите режим «Нет друга», чтобы играть в одиночку, и режим «Многопользовательский», чтобы играть локально с друзьями. Игрок 1 Перемещение — клавиши со стрелками Клавиши действия — M и NP Игрок 2 Перемещение — клавиши WASD Клавиши действия — T и RPlayer 3Move — 8456 клавиш (цифровая клавиатура)Клавиши действий — 1 и 0Player 4Move — клавиши UHJKКлавиши действий — P и O8Bit Fiesta была создана Frozen Dev. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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