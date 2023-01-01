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PartyToons

PartyToons

poki.com

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PartyToons — игра для вечеринок, созданная TinyDobbins. Участвуйте в мини-игре с друзьями или незнакомцами в матчах для четырех игроков! Каждая мини-игра имеет уникальный набор правил и стилей игры. Ловите клубнику среди падающих камней, прыгайте по конвейерным лентам, заполненным препятствиями, взрывайте рискованные воздушные шары, открывайте загадочные коробки и многое другое! Всегда старайтесь действовать быстрее или мудрее своих противников, чтобы заработать как можно больше очков. Используйте эти очки и трофеи, чтобы улучшать и разблокировать новых игровых персонажей. Если вы хотите оживить свой день, обратите внимание на PartyToons! Не забудьте поделиться PartyToons на Poki со своими друзьями, чтобы получить максимум удовольствия!Клавиши действий — клавиши со стрелкамиКлавиши действий — WASDAКлавиши действий — 8456Клавиши действий — UHJKPartyToons создан TinyDobbins. Играйте в их потрясающие игры со слиянием на Poki: Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers и Merge Round Racers.

Веб-сайт: poki.com

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