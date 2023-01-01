Merge Cyber ​​Racers — это игра в режиме ожидания, созданная TinyDobbins, в которой вы покупаете футуристические автомобили и объединяете их, чтобы получить лучший автомобиль. Объедините две одинаковые машины вместе, чтобы разблокировать новую улучшенную машину. Перетащите их на гоночную трассу и получайте монеты каждый раз, когда они пересекают финишную черту. Есть много типов автомобилей, которые можно разблокировать, и возможности увеличить заработанные вами монеты. Возвращайтесь в игру каждый день, чтобы разблокировать самую дорогую машину, которую только может предложить эта игра, и постройте свою собственную империю кибергонок! Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте автомобили — левая кнопка мыши. Объединение кибергонщиков было создано TinyDobbins. Играйте в другие их игры в режиме ожидания на Poki: Stick Merge и Merge Round Racers.

Веб-сайт: poki.com

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