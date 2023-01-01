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Monkey Mart

Monkey Mart

poki.com

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Monkey Mart — это игра в жанре холостого хода/управления, созданная TinyDobbins. Вы управляете милой обезьянкой, которая только что создала свой супермаркет. Сажайте фрукты, перемещайтесь от станции к станции, чтобы заполнить стенды бананами, кукурузой или чем-то еще. Клиенты заберут их и будут ждать вас на кассе. Вы можете улучшать своего персонажа, разблокировать новые рабочие станции или даже нанимать других работников, которые помогут вам управлять магазином! Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Monkey Mart был создан TinyDobbins. Играйте в другие их игры на Poki: Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers и PartyToons. Вы можете играть в Monkey Mart в своем браузере или на мобильном телефоне, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monkey Mart, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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