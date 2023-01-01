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Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

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Stick Defenders — это игра в жанре экшн и слияние, в которой вы объединяете отряды крупье в более сильные, чтобы они могли защитить вашу базу от атак врагов. Объединяйте одинаковых боевиков, улучшайте свои наступательные способности, улучшайте стены и многое другое. Есть забавные дополнительные занятия, такие как «покрутить колесо», где вы можете получить удивительные предметы, которые помогут вам стать сильнее и открыть новые возможности. Обязательно используйте свои навыки против приближающейся орды врагов, как только их время восстановления закончится, чтобы они не одолели вас. Как долго вы сможете удерживать форт в Stick Defenders? Используйте левую кнопку мыши или палец, чтобы выбирать и перетаскивать юниты. Перетащите один отряд и поместите его поверх идентичного, чтобы объединить их. Stick Defenders был создан TinyDobbins. Играйте в другие казуальные игры Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers и PartyToons. Вы можете играть в Stick Defenders бесплатно на Poki. В Stick Defenders можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты. .

Веб-сайт: poki.com

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