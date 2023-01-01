Merge Round Racers — это игра по слиянию автомобилей, созданная TinyDobbins, в которой пользователь должен генерировать монеты, покупать автомобили и объединять их, чтобы получить еще лучший автомобиль. Подготовьте свой гараж, покупайте и собирайте машины, объединяйте их по две, чтобы получить новую улучшенную модель! Ваши машины готовы? Переместите их на гоночную трассу и получайте монеты каждый раз, когда они пересекают финишную черту. Получите самые удивительные автомобили и узнайте, какого уровня вы можете достичь в этой захватывающей игре! Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте автомобили — левая мышь. Слияние раундов гонщиков было создано TinyDobbins. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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