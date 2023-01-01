Stick Merge — это казуальная игра в жанре экшен и слияние, созданная TinyDobbins. Ваша цель — комбинировать различные типы оружия для создания более мощных орудий и, в конечном итоге, использовать их для уничтожения движущихся фигурок на стрельбище. Подготовьте свой арсенал, модернизируйте пистолет, изучите все усиления и станьте лучшим стрелком в городе. Насколько мощного вы можете добиться в Stick Merge? Оставайтесь рядом, чтобы узнать! Выбирайте и перемещайте оружие — щелкните и перетащите левую кнопку мыши. Стреляйте по врагам — перетащите и переместите курсор мыши. Stick Merge был создан TinyDobbins. Сыграйте в другие их игры со слиянием на Poki: Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers и PartyToons.

Веб-сайт: poki.com

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