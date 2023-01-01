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Spaceship Merge

Spaceship Merge

poki.com

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Spaceship Merge — игра в жанре слияния, созданная Mizadev. Начните свое путешествие по слиянию с кораблем «Гремлин» и проложите себе путь к более крупным и лучшим кораблям! Объедините два одинаковых космических корабля, чтобы разблокировать новый. Существует несколько вариантов ускорения процесса обновления фабрики. Вы также можете поработать вручную, чтобы быстрее производить корабли, взглянуть на бонусы или открыть сундуки в магазине. Сможете ли вы пополнить свою коллекцию космических кораблей? Используйте мышь, чтобы щелкнуть и перетащить одни и те же корабли друг на друга. Spaceship Merge был создан Леоном Нуредини.

Веб-сайт: poki.com

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