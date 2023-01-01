Merge Tycoon — игра в режиме ожидания, созданная Zonda Creative Studio. В этой игре вы являетесь владельцем пустой земли, которой поручено ее развивать. Начните с жалкого сюжета и превратите его в шикарный многообещающий город, о котором вы всегда мечтали. Объединяя дома, вы открываете более крупные и лучшие дома. Вы знаете, что они говорят: когда жизнь дает вам дом, объедините его с другим домом! Перетащите два одинаковых дома вместе, чтобы создать дом большего размера. Merge Tycoon создан Zonda Creative Studio. На Poki есть и другие занимательные игры: Infinite 8, Craw-madness и Barbershop Inc..

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Merge Tycoon, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.