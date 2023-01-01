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Meow Merge

Meow Merge

poki.com

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Meow Merge — это игра, в которой вам предстоит объединять кошек и строить свой собственный мяукающий дом. Ваши кошки сидят без дела и приносят вам пассивный доход. Так что используйте эту удачу с пользой, создав свою собственную кошачью империю! Объедините двух одинаковых кошек, чтобы улучшить их. Вы можете сделать это, перетащив кошку и бросив ее на другую. Продолжайте делать это, чтобы максимизировать сумму денег, которую вы зарабатываете. Разблокируйте новых кошек, зарабатывайте достижения, открывайте сюрпризы и многое другое. Meow Merge даже позволяет вашим кошкам зарабатывать деньги, пока вы не в сети! Не забудьте поделиться Meow Merge со своими друзьями! Нажимайте кнопку действия в нужный момент, чтобы набирать очки. Meow Merge создана Slab Games, студией разработки игр, базирующейся в Индонезии. Сыграйте в другую захватывающую милую игру-головоломку на Poki: Где мой кот? В Meow Merge можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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