Merge Arena — это 3D-игра в жанре Tower Defense, в которой вам предстоит защищать свою территорию от различных типов врагов и постоянно улучшать свою армию. В игре используется система слияния, которая позволяет объединять идентичные юниты в один, более сильный. Объединяйте свои отряды и улучшайте их, чтобы они могли атаковать злых монстров, нападающих на ваше прекрасное королевство! Желтая кнопка ниже начнет новый бой. Перед каждым боем обязательно расширяйте доступные юниты и слоты с помощью двух кнопок в правом нижнем углу. Позовите на помощь магов, лучников и гигантских рыцарей! Сражения принесут вам опыт и золото, но ваша казна также будет генерировать немного денег сама по себе. Тратьте свои доходы осторожно, чтобы увеличить свою силу и защитить всех своих граждан от вреда. Вы также можете использовать заработанные ключи для участия в многопользовательских матчах с реальными игроками! Поделитесь «Объедините арену» со своими друзьями и узнайте, кто сможет построить самый сильный форт и удерживать его дольше всех! Перетаскивайте одинаковые отряды, чтобы объединить их в более сильный отряд. Кнопка под страницей начнет новый бой. Обязательно разверните доступные юниты и слоты с помощью двух кнопок в правом нижнем углу. Merge Arena создана EasyCats. Сыграйте в другую игру на Poki: Archer Castle. Вы можете играть в Merge Arena бесплатно на Poki. В Merge Arena можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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