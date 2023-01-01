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Archer Castle

Archer Castle

poki.com

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Archer Castle — это 3D-игра в жанре Tower Defense, в которой вы призываете различные типы юнитов и магию, чтобы удержать форт. Злые монстры нападают на ваше прекрасное королевство, и вы должны использовать свои стратегические навыки, чтобы защитить его! Призывайте на помощь рыцарей и лучников, повышайте уровень своего замка, используйте заклинания, чтобы придать своим отрядам силу и скорость, и даже обрушьте на врагов разрушительный метеор! Сражения принесут вам опыт и золото, но ваша казна также будет генерировать немного денег сама по себе. Тратьте свои доходы с умом, чтобы улучшить свой замок и защитить всех своих граждан от вреда. Не забудьте поделиться Archer Castle со своими друзьями! Используйте палец или левую кнопку мыши, чтобы выбрать отряд, заклинание или улучшение. Archer Castle создан EasyCats. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Archer Castle бесплатно на Poki. В Archer Castle можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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