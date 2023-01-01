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Castle Defender Saga

Castle Defender Saga

poki.com

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Castle Defender Saga — это игра-симулятор сражения, в которой вам нужно победить базу противника, прежде чем он победит вас! Улучшайте свою башню, добавляйте дополнительных лучников и используйте усиления, чтобы получить преимущество над противником. Стратегически отправьте свою армию, чтобы противостоять врагу и принести победу домой! Сможете ли вы стать лучшим Защитником Замка? Используйте мышь, чтобы улучшать, покупать и отправлять врагов, чтобы победить своих врагов! Сага Защитника Замка создана MarketJS. Ознакомьтесь с другими казуальными играми Poki: Idle Mining Empire, Stupid Zombies и Ludo Hero!

Веб-сайт: poki.com

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