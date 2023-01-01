Like a King — это игра в жанре Tower Defense и построения колоды, созданная LAK Games. Вы король, который должен сражаться с другими королями, используя и комбинируя отряды из своей коллекции карт. Каждая карта — это уникальный юнит, который вы можете использовать на поле битвы. Некоторые из них атакуют врага, а некоторые добывают золото и даже расставляют ловушки для вражеского отряда. Выполняйте квесты, соберите сильную колоду и, самое главное, разработайте мудрую стратегию, чтобы стать единственным настоящим королем, который выстоит! Нажмите на пустую плитку, чтобы создать отряд. Нарисуйте линию от отряда до отряда противника, которого вы хотите атаковать. Пересмотрите свою тактику и уничтожьте все вражеские юниты до того, как будут уничтожены ваши юниты. LAK Games создала игру Like a King. Сыграйте в другую их игру на Poki: Panda: Bubble Shooter.

Веб-сайт: poki.com

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