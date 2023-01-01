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Viking Village

Viking Village

poki.com

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Viking Village — это стратегическая игра, в которой вам предстоит строить и защищать свои деревни от ночных вторжений. Собирайте ресурсы, создавайте армии, устанавливайте башни лучников на стратегических позициях и управляйте воинами-викингами ближнего боя, чтобы выжить. Чтобы победить, вам нужно, чтобы ваши отряды атаковали вражеские деревни и уничтожали их деревенский огонь. Вы можете поймать могущественных варваров и драконов, чтобы усилить свою защиту. На выбор есть множество героев и питомцев с уникальными способностями. Вы даже можете напрямую управлять оленями, если вам нужна дополнительная сила атаки! Сколько дней вы сможете прожить в Деревне викингов? Деревня викингов создана компанией Limitless LLC, студией разработки игр, базирующейся в США. У них на Poki есть еще одна игра: Apple Knight! Обе игры можно найти в App Store и Play Store!

Веб-сайт: poki.com

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