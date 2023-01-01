Mutazone — это приключенческий экшен, в котором вам придется пережить волны зомби, мутантов и других существ, нападающих на вас. Возьмите под свой контроль собственного выжившего, которого можно персонализировать с помощью различной одежды, причесок, домашних животных и оружия. Ваши пушки стреляют автоматически, поэтому вам придется ходить по местности и атаковать как можно больше монстров, пытаясь вырваться из их хватки. Вы будете получать зеленую слизь и повышать свой уровень, уничтожая бесчисленных врагов, как и в других rogue-lite и ролевых играх. Как только вы соберете достаточно слизи, вы разблокируете случайную силу, которая изменит ваш стиль игры. Выберите, какое усиление вы получите, поскольку это будет иметь последствия. Разработайте стратегию развития своего героя и убедитесь, что вы выбираете только лучшие способности, которые помогут вам пережить ночь. Есть такие способности, как исцеление, увеличенная сила атаки, увеличенный радиус поражения и даже захватывающее оружие, такое как самонаводящиеся ракеты и лазеры! Обязательно собирайте сундуки, чтобы разблокировать удивительные награды! Сможете ли вы выжить против орд нежити в Мутазоне?

Веб-сайт: poki.com

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