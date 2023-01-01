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Tower Crush

Tower Crush

poki.com

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Tower Crush — игра в жанре Tower Defense, созданная Impossible Apps. Постройте свою башню до шести этажей, загружайте ее оружием, модернизируйте, развивайтесь и побеждайте своих противников в фантастических битвах! Придумайте свою собственную стратегию боя с восемью уникальными классами (Воин, Паладин, Нежить, Орк, Викинг, Волшебник, Огненный элементаль, Каменный голем) и десятью безумно мощными типами оружия (пулеметы, пушки, огнеметы, бомбометы, ударные волны, Ракетные установки, лазеры, Тесла, ледяные пушки, мощные плазменные пушки). Благодаря более чем 280 уровням в режиме кампании и бесконечному веселью в многопользовательском режиме каждый матч станет особенным. Готовы ли вы сокрушить башню противника? За честь и славу! Нажмите или коснитесь одного из этажей вашей башни, чтобы выбрать его, а затем щелкните или коснитесь одного из этажей противника, чтобы атаковать. Обращайте внимание на значки усилений, когда они появляются рядом с вашей башней, чтобы использовать такие усиления, как «Щит», «Исцеление», «Гроза», «Лед» и другие. Tower Crush была создана компанией Impossible Apps. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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