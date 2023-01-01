Bomba — это платформер в жанре экшен, созданный Nitrome. В этой игре ваша цель — направить нашего персонажа с помощью мыши или пальца так, чтобы он достиг всех обозначенных звезд, не касаясь стен или каких-либо движущихся объектов. Подойдите к одному из раздатчиков бомб и возьмите их, затем уничтожьте всех врагов и комки мха. Идите вперед и наслаждайтесь 30 захватывающими уровнями, полными взрывов и приключений. Это лучшая классическая игра с уклонением от мыши, в которую вы можете играть онлайн бесплатно! Активируйте/выберите персонажа — щелкните или коснитесь. Сбросьте бомбу — щелкните (если она у вас есть). Bomba была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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