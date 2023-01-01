Blumgi Dragon
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Blumgi Dragon — это милая игра в жанре экшн, в которой вы становитесь удивительными драконами, участвующими в захватывающих битвах на арене с врагами-бомбами! Миссия — спасти собратьев-драконов, захваченных этими взрывными врагами. Геймплей прост: одно нажатие или щелчок запускает огненный шар, а другое нажатие телепортирует вас к месту нахождения огненного шара. Лучшая часть? Объединяйтесь с друзьями, чтобы вместе управлять своими драконами! Готовы ли вы стать величайшим повелителем драконов?
Веб-сайт: poki.com
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