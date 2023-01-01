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Blumgi Ball

Blumgi Ball

poki.com

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Blumgi Ball — спортивная игра, сочетающая жанры платформера и головоломки в одном увлекательном пакете. Ваша цель — просто провести мяч через кольцо, как в старом добром классическом баскетболе. Вы делаете это с помощью системы рогатки, где вы тянете индикатор в соответствии с интенсивностью, с которой вы хотите бросить мяч, и отпускаете его, чтобы бросить. Но подождите – есть поворот! В Blumgi Ball у вас есть суперспособность телепортироваться прямо к мячу. Это открывает широкий спектр возможностей, когда дело доходит до создания цепных комбинаций и стильных бросков. За каждый успешно пройденный уровень вы получаете несколько очков, которые в сумме позволяют разблокировать новых крутых персонажей. Вам понравится исследовать яркие и творческие уровни, полные сюрпризов, в Blumgi Ball! Пропустите мяч через сетку с помощью системы рогатки, в которой вы тянете индикатор в соответствии с интенсивностью, с которой вы хотите бросить мяч, и отпускаете его, чтобы бросить. .Целитесь и стреляйте — щелкните левой кнопкой мыши, перетащите и отпустите. Телепортируйтесь к мячу. — Пробел. На данный момент в игре 9 уникальных персонажей Blumgi Ball. Все они созданы по мотивам животных. Blumgi Ball был создан Blumgi, студией разработки игр, базирующейся во Франции. Играйте в их легендарную игру на ловкость на Poki: Blumgi RocketВ Blumgi Ball можно играть бесплатно на Poki. В Blumgi Ball можно играть как на компьютере, так и на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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