Koala Bros Bash — это игра на ловкость, в которой вы с помощью бумеранга сбиваете фрукты и кормите свою семью. Проведите пальцем или курсором по окну игры, чтобы прицелиться, и отпустите его, чтобы бросить бумеранг. Во что бы ни попал ваш бумеранг, он вычитает очко из своей защиты. Все, что достигает нуля, упадет! Прежде всего, бейте по другим бумерангам, чтобы они упали, и добавьте их в свой арсенал. Затем тщательно цельтесь в лучшие точки и делайте цепные комбо. Промыть и повторить! Обязательно съешьте все фрукты до того, как истечет таймер! Используйте бумеранг, чтобы бросить как можно больше фруктов. Очистите все фрукты, прежде чем они коснутся вас и оживят вас. Чтобы прицелиться, проведите пальцем или курсором по окну игры. Игра бросает бумеранг. Koala Bros Bash создана Aniway, командой разработчиков игр, базирующейся в Финляндии. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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