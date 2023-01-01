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Javelin Fighting

Javelin Fighting

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Палки и камни могут сломать кости, но не позволяйте вражескому копью сбросить вас с башни! Нажмите и перетащите назад, чтобы увеличить силу броска и сбить врага с ног. Совет от профессионала: ударьте их по голове, и это немедленная победа! Разблокируйте специальные способности, такие как прыжок и приседание, которые помогут вам достичь рекордного результата. Управление:Мышь — цельтесь, определяйте силу и стреляйтеW — прыгайте (после разблокировки)S — пригибайтесь (после разблокировки)

Веб-сайт: poki.com

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