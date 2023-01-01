Javelin Fighting

Палки и камни могут сломать кости, но не позволяйте вражескому копью сбросить вас с башни! Нажмите и перетащите назад, чтобы увеличить силу броска и сбить врага с ног. Совет от профессионала: ударьте их по голове, и это немедленная победа! Разблокируйте специальные способности, такие как прыжок и приседание, которые помогут вам достичь рекордного результата. Управление:Мышь — цельтесь, определяйте силу и стреляйтеW — прыгайте (после разблокировки)S — пригибайтесь (после разблокировки)

Веб-сайт: poki.com

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