Penalty Rivals is a soccer game where your task is to outscore your opponent to win! Choose your favorite uniform, go head-to-head with your opponent, and aim to score goals! Pay close attention to the goalkeeper's movements and wait for the perfect moment to take your shot! The outcome of the match is in your hands. Can you uphold your team's honor and win the match?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Penalty Rivals, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.