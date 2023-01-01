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Basket Swooshes

Basket Swooshes

poki.com

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Basket Swooshes — это баскетбольная игра, в которой вам предстоит пройти групповые этапы и выиграть турнир. Basket Swooshes была создана 10x10games. Выберите одну из 32 представленных стран на групповом этапе и начните играть. Побеждает команда, первая набравшая 11 очков! После победы (или пропуска) группового этапа начинается этап на выбывание. Выиграйте каждый матч, чтобы заработать место в финале. Сможете ли вы забить достаточно голов, чтобы выиграть турнир Basket Swooshes? Управление: Щелчок мышью — стреляй. О создателе: Basket Swooshes была создана компанией 10x10games. Они известны своими спортивными играми, такими как Footyzag и Penalty Shooters.

Веб-сайт: poki.com

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