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A Small World Cup

A Small World Cup

poki.com

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Малый чемпионат мира — это забавная футбольная игра для двух игроков. Ваша команда состоит только из тряпичной куклы, которой вам нужно бить по мячу, чтобы забить гол. Малый чемпионат мира был создан Rujo Games. В этой игре популярное название «Mutilate a Doll» сочетается с футболом, что позволяет создавать веселые ситуации. Выберите режим тренировки или сыграйте за чемпионат мира. Выберите сложность, выберите команду и пройдите турнир. Обязательно попробуйте режим «Золотой гол». В этом режиме достаточно забить 1 гол, чтобы победить и продолжить этапы турнира. Но будьте осторожны, вашему сопернику тоже нужен всего 1 гол. Ударьте своим персонажем по мячу и пробейтесь в финал. Сможете ли вы выиграть Малый чемпионат мира? Выберите игрока — щелкните левой кнопкой мыши. Перетащите игрока — курсор. Малый чемпионат мира был создан компанией Rujo Games, базирующейся в Милане, Италия.

Веб-сайт: poki.com

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