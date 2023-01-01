Используйте свою большую голову, чтобы забить мяч в ворота! Heads Arena: Soccer All Stars позволяет вам играть за 13 команд мирового уровня с выдающимися футбольными головами. Вы можете соревноваться в одиночном режиме, в поединках 1 на 1 или 2 на 2. В этой игре в футбол вы можете выбрать свой любимый футбольный клуб и попытаться выиграть турнир!

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