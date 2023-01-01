WebCatalog
Match Arena

Match Arena

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Match Arena в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Match Arena — это увлекательная многопользовательская игра-головоломка «три в ряд» на HTML5, созданная The Pew Pew. В каждом матче вам предстоит сразиться с другим игроком со всего мира! Выполните конкретную цель, чтобы выиграть все, наблюдая за своим противником в реальном времени. Однако в игре «три в ряд» у вас будет только определенное количество ходов, поэтому используйте их с умом! Управление:Мышь — щелкните, чтобы поменять местами плитки и сопоставить три подряд!О создателе:Match Arena создана The Pew Pew.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Match Arena, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Sushi Chef

Sushi Chef

poki.com

Match 3 Classic

Match 3 Classic

poki.com

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

apps.facebook.com

Animal Arena

Animal Arena

poki.com

A Small World Cup

A Small World Cup

poki.com

Tic Tac Toe

Tic Tac Toe

poki.com

Bumper Cars Soccer

Bumper Cars Soccer

poki.com

Four in a Row

Four in a Row

poki.com

Raft Wars

Raft Wars

poki.com

Jewels FRVR

Jewels FRVR

jewels.frvr.com

Rummy

Rummy

poki.com

Lords of Gomoku

Lords of Gomoku

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности