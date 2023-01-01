Match Arena — это увлекательная многопользовательская игра-головоломка «три в ряд» на HTML5, созданная The Pew Pew. В каждом матче вам предстоит сразиться с другим игроком со всего мира! Выполните конкретную цель, чтобы выиграть все, наблюдая за своим противником в реальном времени. Однако в игре «три в ряд» у вас будет только определенное количество ходов, поэтому используйте их с умом! Управление:Мышь — щелкните, чтобы поменять местами плитки и сопоставить три подряд!О создателе:Match Arena создана The Pew Pew.

Веб-сайт: poki.com

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