Flicking Soccer

Управляйте своими скользящими футболистами, чтобы забивать голы! Сначала вы выберете команду, с которой будете играть в турнире. Во время каждой игры вы можете перемещать только одного игрока за раз. Подбросьте своих спортсменов к мячу, чтобы он перелетел через поле!

Веб-сайт: poki.com

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