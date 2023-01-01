Станьте мастером управления гравитацией и выиграйте гонку! G-Switch позволяет менять направление силы тяжести. Всякий раз, когда вы бежите, вы можете перевернуться, чтобы избежать опасности. Проходите контрольные точки в одиночном режиме или соревнуйтесь с 5 другими игроками в футуристическом спринтерском турнире! О создателе: G-Switch создан компанией Serius Games, создателем G-Switch 2 и G-Switch 3.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением G-Switch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.