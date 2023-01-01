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G-Switch 3

G-Switch 3

poki.com

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G-Switch 3 — это игра на ловкость, бросающая вызов гравитации и третья часть серии G-Switch от Serius Games. В игре вы можете играть с 7 друзьями в многопользовательском режиме или играть в одиночку в режимах кампании и бесконечности. Переключайтесь между стенами, полом и потолком и попытайтесь выжить в смертельных ловушках! Сыграйте в G-Switch 3 бесплатно и узнайте, есть ли у вас все необходимое. Не стойте просто так — примите онлайн-испытание G-Switch 3 и освойте свое окружение! Левая кнопка мыши / любая клавиша клавиатуры — SwitchG-Switch 3 создан компанией Serius Games, работающей в Португалии. Они также являются создателями G-Switch и G-Switch 2.

Веб-сайт: poki.com

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