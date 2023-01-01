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G-Switch 2

G-Switch 2

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Изменяйте гравитацию, чтобы продолжать двигаться вперед в G-Switch 2! В этом футуристическом продолжении вы сможете соревноваться с семью другими игроками на одном устройстве. Ваша миссия — бегать, переворачиваться и прыгать дальше, чем все остальные. Продолжайте менять направление гравитации! О создателе: G-Switch 2 создан компанией Serius Games, создателем G-Switch и G-Switch 3.

Веб-сайт: poki.com

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