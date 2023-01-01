Изменяйте гравитацию, чтобы продолжать двигаться вперед в G-Switch 2! В этом футуристическом продолжении вы сможете соревноваться с семью другими игроками на одном устройстве. Ваша миссия — бегать, переворачиваться и прыгать дальше, чем все остальные. Продолжайте менять направление гравитации! О создателе: G-Switch 2 создан компанией Serius Games, создателем G-Switch и G-Switch 3.

Веб-сайт: poki.com

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