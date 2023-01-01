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Tube Jumpers

Tube Jumpers

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Оставайтесь на плаву в крупнейших соревнованиях по катанию на водных лыжах! В этой приключенческой игре вы можете играть против одного, двух или трех друзей на одном устройстве. В игре Tube Jumpers вам нужно подпрыгивать вверх, чтобы избежать волн, акул и других опасностей в воде!

Веб-сайт: poki.com

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