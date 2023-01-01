Оставайтесь на плаву в крупнейших соревнованиях по катанию на водных лыжах! В этой приключенческой игре вы можете играть против одного, двух или трех друзей на одном устройстве. В игре Tube Jumpers вам нужно подпрыгивать вверх, чтобы избежать волн, акул и других опасностей в воде!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tube Jumpers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.