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Ping Pong Chaos

Ping Pong Chaos

poki.com

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Ping Pong Chaos — это онлайн-игра в пинг-понг, созданная New Eich Games. Играйте в пинг-понг, прыгая и отбивая мяч, на спортивных аренах, в барах и в горах. Попробуйте различные режимы вращения и шарики, чтобы получить еще больше удовольствия. Играйте против компьютера или друга в режиме турнира. Ping Pong Chaos создана компанией New Eich Games, создателями Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout и Tube Jumpers.

Веб-сайт: poki.com

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