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Cosmic Cannon

Cosmic Cannon

poki.com

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Cosmic Cannon — игра на ловкость, созданная Nitrome. Удерживайте мяч в воздухе как можно дольше, стреляя в другие шары, чтобы поддержать его. Каждый раз, когда два шара сталкиваются друг с другом, число шариков в середине увеличивается на один. Могут появиться шары с изображениями лиц других персонажей Nitrome, но они не засчитываются в ваш счет, когда попадают в другие шары. Так что продолжайте бить по обычным мячам и побейте свой собственный рекорд! Щелкните или коснитесь любого места экрана, чтобы забить мяч. Увеличьте свой счет, неоднократно ударяя по одному и тому же мячу. Cosmic Cannon была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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