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99 Balls

99 Balls

poki.com

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99 Balls — это аркадная игра, разработанная BuyHTML5. Вдохнув новую жизнь в классические игры, такие как Bubble Shooter и Breakout, 99 Balls немного оживляют ситуацию. Вы заметите шарики с цифрами на них. Каждое число соответствует тому, сколько раз вам нужно ударить по мячу, чтобы уничтожить его, прежде чем он достигнет нижней части экрана. Вы можете собирать круги после того, как уничтожили мяч, а затем потратить их, чтобы разблокировать новое оружие и получить максимум удовольствия. У меня 99 мячей, но мяч, который у вас будет в этой игре, не один. Нажмите и перетащите курсор, чтобы прицелиться, и отпустите, чтобы выстрелить. Совет: не цельтесь ни в один мяч. Вместо этого используйте руководство по стрельбе, чтобы выработать стратегию своих действий. 99 Balls создано BuyHTML5. Играйте в другие их игры на Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing и Winter Dodge.

Веб-сайт: poki.com

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