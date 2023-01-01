Hypersnake — это игра на ловкость, в которой вам нужно собирать шарики, чтобы вырастить свою змею, и найти путь наименьшего сопротивления, чтобы пройти как можно дальше. Как далеко вы можете зайти в Hypersnake? Об создателе: Hypersnake был создан BuyHTML5. Это их вторая игра после Winter Dodge.

Веб-сайт: poki.com

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