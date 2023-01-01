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House of Hazards

House of Hazards

poki.com

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House of Hazards — забавная игра на ловкость, созданная NewEichGames. В House of Hazards вы мчитесь, выполняя различные задания внутри квартиры, где ваши противники наблюдают за вашими шагами в режиме реального времени и расставляют ловушки, чтобы победить вас. Избегайте препятствий, таких как падающие лампы и раскачивающиеся шкафы, чтобы выполнить все свои задачи и выиграть раунд. Точно так же не дайте противникам выполнить свои задачи, активируя в нужный момент собственные ловушки. Обращайте внимание на колесо фортуны в конце каждого раунда, чтобы узнать правила следующего раунда. Готовы ли вы к опасно хорошему времяпровождению? House of Hazards настолько затягивает, что требует предупреждения! Игрок 1 Игрок 2 House of Hazards был создан NewEichGames, компанией по разработке игр, базирующейся в США. Вы также можете играть в их игры Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers и Ping Pong Chaos на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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