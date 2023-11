House of Hazards — забавная игра на ловкость, созданная NewEichGames. В House of Hazards вы мчитесь, выполняя различные задания внутри квартиры, где ваши противники наблюдают за вашими шагами в режиме реального времени и расставляют ловушки, чтобы победить вас. Избегайте препятствий, таких как падающие лампы и раскачивающиеся шкафы, чтобы выполнить все свои задачи и выиграть раунд. Точно так же не дайте противникам выполнить свои задачи, активируя в нужный момент собственные ловушки. Обращайте внимание на колесо фортуны в конце каждого раунда, чтобы узнать правила следующего раунда. Готовы ли вы к опасно хорошему времяпровождению? House of Hazards настолько затягивает, что требует предупреждения! Игрок 1 Игрок 2 House of Hazards был создан NewEichGames, компанией по разработке игр, базирующейся в США. Вы также можете играть в их игры Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers и Ping Pong Chaos на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением House of Hazards, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.