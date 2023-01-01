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Freeway Fury 2

Freeway Fury 2

poki.com

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Freeway Fury 2 — аркадная игра о прыжках на автомобилях, созданная компанией Serius Games. В этом насыщенном действием сиквеле вам предстоит ехать быстро, сбивать с толку встречный транспорт, сбивать другие машины и прыгать между машинами, чтобы заработать очки. Вы можете формировать цепочки, чтобы стильно выполнять трюки и удвоить свой заработок. Старайтесь не повредить свою машину слишком сильно, иначе вы погибнете в результате взрыва. У вас ограниченное количество жизней, поэтому будьте осторожны в этих хаотичных бетонных джунглях. Сможете ли вы пройти Freeway Fury 2, не взорвавшись? Рулевое управление — A/D или клавиши со стрелками влево/вправоНитро — W или клавиша со стрелкой вверх. Забраться на крышу — S или клавиша со стрелкой вниз. Садиться на другую машину — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо ( На крыше) Садитесь в новую машину — S или клавиша со стрелкой вниз (после прыжка на другую машину) Freeway Fury 2 создана компанией Serius Games. Играйте в другие их игры на Poki: Freeway Fury, G-Switch, G-Switch 2 и G-Switch 3.

Веб-сайт: poki.com

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