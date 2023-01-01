Freeway Fury 3 — это аркадная игра, созданная компанией Serius Games. В третьем продолжении захватывающей классической игры о гонках на автомобилях сейте хаос на шоссе на своем пути! Гоняйте быстро, сбивайте с толку встречные машины, сбивайте другие машины и прыгайте между машинами, чтобы набрать очки. Выполняйте трюки и цепные трюки, чтобы максимизировать свои очки. Если вы слишком сильно повредите машину, на которой находитесь, вы можете потерять жизнь и, в конечном итоге, игру. Вот почему вам нужно часто менять машины и быть осторожными в этих хаотичных бетонных джунглях. Попробуйте эту взрывную автомобильную игру и посмотрите, как далеко вы сможете зайти в Freeway Fury 3! Рулевое управление — клавиши со стрелками A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Нитро — клавиша со стрелкой W или клавиша со стрелкой вверх. Забраться на крышу — клавиша со стрелкой S или клавиша со стрелкой вниз. Садитесь на другую клавишу. автомобиль — клавиши со стрелками A/D или влево/вправо (на крыше) Сядьте в новый автомобиль — S или клавиша со стрелкой вниз (после прыжка на другую машину) Freeway Fury 3 создана компанией Serius Games. Играйте в другие их игры на Poki: Freeway Fury, Freeway Fury 2, G-Switch, G-Switch 2 и G-Switch 3.

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