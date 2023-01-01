Freeway Fury — аркадная игра о прыжках на автомобилях, созданная компанией Serius Games. В этой насыщенной действиями игре вы находитесь прямо в центре Кармагедона. Гоняйте быстро и яростно, сбивайте с толку встречный транспорт, сбивайте другие машины и прыгайте между машинами, чтобы заработать очки. Вы можете формировать цепочки, чтобы стильно выполнять трюки и максимизировать свои очки. Старайтесь не повредить свою машину слишком сильно, иначе вы погибнете в результате взрыва. У вас ограниченное количество жизней, поэтому будьте осторожны в этих хаотичных бетонных джунглях. Сможете ли вы закончить Freeway Fury в рекордно короткие сроки? Рулить — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Нитро — W или клавиша со стрелкой вверх. Забраться на крышу — S или клавиша со стрелкой вниз. Садиться на другую машину — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо (во время работы). на крыше) Сядьте в новую машину — S или клавиша со стрелкой вниз (после прыжка на другую машину) Freeway Fury создана Serius Games. Играйте в другие их игры на Poki: G-Switch, G-Switch 2 и G-Switch 3.

Веб-сайт: poki.com

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