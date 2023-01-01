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Electric Highway

Electric Highway

poki.com

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Electric Highway от Tasty Air Games — захватывающая гоночная игра, в которой вам нужно будет уворачиваться от машин и заряжаться, чтобы пройти каждый уровень! Перемещайтесь на своей машине по электрической магистрали, проходя через ворота, чтобы обрести бессмертие. Уберите с дороги надоедливых водителей, но будьте осторожны! Ты непобедим лишь до поры до времени! В игре Electric Highway на Poki зарабатывайте монеты, чтобы разблокировать более модные автомобили. Насколько далеко вы сможете зайти благодаря своим навыкам вождения по электрической дороге? Элементы управления: Стрелки влево/вправо — поворот влево/вправо. О создателе: Electric Highway создана компанией Tasty Air Games, базирующейся в Чехии. Они также являются создателями «Истории ужасных ночей».

Веб-сайт: poki.com

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