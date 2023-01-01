WebCatalog
Angry Gran Run

Angry Gran Run

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Angry Gran Run в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Angry Gran Run — это бесконечная игра-бег, в которой вы играете за всеми любимую злую бабушку! Бабушка на свободе и пленных не берет. Бегайте по улицам Майами и уклоняйтесь от дельфинов, динозавров, роботов и т. д. в своем стремлении довести бабушку как можно дальше! Перепрыгивайте через автомобили и доски для серфинга, скользите под дирижаблями и маневрируйте на поворотах, пытаясь собрать как можно больше монет. Стрелка вверх – прыжок Стрелка вниз — слайд Стрелки влево/вправо — повороты на углах. Клавиши A/D — перемещение влево/вправо. Серия Angry Gran Run создана компанией AceViral, базирующейся в Великобритании. Они также являются создателями Bike Mania, Batman & The Flash: Hero Run и многих других успешных игр.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Angry Gran Run, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Hero Space Run FRVR

Hero Space Run FRVR

herospacerun.frvr.com

Dino Run

Dino Run

poki.com

Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

Eggys Big Adventure

Eggys Big Adventure

poki.com

Short Ride

Short Ride

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Stock Car Hero

Stock Car Hero

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

Temple Run 2: Frozen Festival

Temple Run 2: Frozen Festival

poki.com

Papery Planes

Papery Planes

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности