Angry Gran Run — это бесконечная игра-бег, в которой вы играете за всеми любимую злую бабушку! Бабушка на свободе и пленных не берет. Бегайте по улицам Майами и уклоняйтесь от дельфинов, динозавров, роботов и т. д. в своем стремлении довести бабушку как можно дальше! Перепрыгивайте через автомобили и доски для серфинга, скользите под дирижаблями и маневрируйте на поворотах, пытаясь собрать как можно больше монет. Стрелка вверх – прыжок Стрелка вниз — слайд Стрелки влево/вправо — повороты на углах. Клавиши A/D — перемещение влево/вправо. Серия Angry Gran Run создана компанией AceViral, базирующейся в Великобритании. Они также являются создателями Bike Mania, Batman & The Flash: Hero Run и многих других успешных игр.

Веб-сайт: poki.com

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