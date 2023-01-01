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Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

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Double Dodgers — это игра на ловкость, в которой вам предстоит управлять своим персонажем, идущим по опасному тротуару, одновременно играя в игру на своем мобильном телефоне! Двигайтесь слева направо, чтобы уклоняться от препятствий, стоящих на вашем пути, и прыгайте вместе с персонажем на своем телефоне, чтобы выжить. Управляйте обоими персонажами одновременно, не падая, чтобы установить высокий балл! Играя, вы можете разблокировать массу различных скинов для своего телефона. Сможете ли вы дважды увернуться по улицам? Управление: Движение - клавиши со стрелками/wasdО создателе: Double Dodgers создана компанией Pelican Party. Они известны благодаря Nugget Royale и Ducklings.io, в обе игры можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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