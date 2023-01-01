Bomber Royale — это онлайн-игра в жанре королевской битвы в 3D, созданная NadGames. Bomber Royale предлагает как одиночный, так и многопользовательский режимы с фантастическими действиями в реальном времени. Вас ждут захватывающие матчи, которые поразят вас. Кидайте бомбу, толкайте ее в сторону противников и ждите, пока она взорвется в нужный момент. Уничтожайте ящики и предметы вокруг себя, чтобы пополнить свой арсенал и получить бонусные предметы. Вы даже можете использовать внутриигровую валюту, чтобы разблокировать новые скины. Давай, поиграй, эта игра просто бомба! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Сбросить бомбу — пробел. Нажать бомбу — левая кнопка мыши.Bomber Royale был создан NadGames. Ознакомьтесь с другими захватывающими играми Poki: Combat Online, Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, PixWars 2 и Rebels Clash.

Веб-сайт: poki.com

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