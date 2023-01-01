Subway Clash 3D — многопользовательский шутер, в котором вам предстоит спуститься в метро и подготовиться возглавить свою команду в борьбе с канализацией! Стреляйте и уничтожайте как можно больше противников, чтобы оказаться на вершине таблицы лидеров. Подберите несколько видов оружия и усилителей здоровья, которые помогут вам на пути. Subway Clash 3D на Poki работает и в мобильном Интернете, поэтому вы можете брать с собой удовольствие от стрельбы, куда бы вы ни пошли. Freeway Interactive известна серией Clash 3D и базируется в России. На Poki есть и другие игры: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D и Airport Clash 3D.

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