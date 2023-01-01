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Lethal Sniper 3D: Army Soldier

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

poki.com

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Lethal Sniper 3D: Army Soldier — это игра-шутер, цель которой — выполнить снайперские задачи. Возьмите в руки винтовку, следите за тряской собственного дыхания и незаметно цельтесь во врагов. Будьте осторожны, не тратьте боеприпасы! Блокировка/разблокировка курсора — L Прицеливание/Стрельба — LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier создана PaperBunker s.r.o. Они являются создателями фильмов «Столп» и «Коза против зомби». Дайте обоим сыграть в Poki!

Веб-сайт: poki.com

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